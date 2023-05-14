Ситуация в Беларуси может очень быстро измениться.

В случае смерти самопровозглашенного президента Александра Лукашенко КГБ Беларуси не сможет удержать его режим в стране, Беларусь охватят массовые протесты.

Об этом заявил экс-работник СБУ Иван Ступак в эфире "Эспрессо", комментируя 5-дневное отсутствие Лукашенко на публике. Сейчас многие считают, что политик болеет.

"КГБ - это у них локальная белорусская сила. Однако, что интересно - например в Румынии, когда режим Чаушеску начал трещать по швам, буквально за 6 дней его режим упал, президента расстреляли. Секуритате, их спецслужба, которая была больше по размаху, масштабам и жестокости чем белорусский КГБ, не смогла удержаться от массовых беспорядков. То есть, если будут протесты среди простых белорусов, если к ним еще и присоединятся люди из полка Кастуся Калиновского, которые воюют сейчас за Украину, то я уверен, что ситуация в Беларуси быстро изменится", - пояснил Ступак.

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Болезнь Лукашенко - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, Лукашенко стало плохо на параде 9 мая в Москве. В связи с этим ему вызвали бригаду медиков, а потом и вообще отправили домой. В Минске диктатор все же вышел к журналистам, хромая. Недавно стало известно, что он ездил в президентскую клинику в Дроздах.

По данным СМИ, в организме Лукашенко произошел серьезный сбой. Он спровоцировал болезни эндокринной системы и сердца. Для лечения Лукашенко неоднократно вылетали российские профессора.

Издание "Наша Нива" заявило, что белорусский президент подхватил вирус, который уже успели диагностировать у нескольких его близких.

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