Лукашенко утверждает, что Беларусь с ЕС и раньше не очень торговала.

Александр Лукашенко, комментируя введение за агрессию в Украине санкций против России, заявил, что любые санкции – это возможности.

Слова политика цитирует Белта.

Он заметил солидное замещение россиянами импорта продуктов сельского хозяйства.

"Понятно, что наша экономика очень серьезно привязана к российской. Мы сохранили много кооперационных отношений с Россией, не пошли тем путем, как другие республики, особенно наша южная республика. Мы не рвали связи. Сохранили вообще всю промышленность, а где-то и добавили, тоже благодаря инвестициям Российской Федерации", – заявил он.

Читайте такжеКГБ Беларуси начал операцию по "расчистке радикалов"Лукашенко добавил, что после очередной волны западных санкций республика проводит диверсификацию в экономике, и что Беларусь с ЕС и раньше не очень торговала.

"Мы работаем на своих рынках, как это было. Благодаря тому, что мы не порвали связи, нам удается в это очень сложное время как-то карабкаться в экономике. Мы выдержим", – подытожил Лукашенко.

Санкции против режима Лукашенко

2 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, впоследствии, 6 ноября, - еще против 14, а также Александра Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.

17 декабря 2020 года Совет ЕС ввел третий пакет санкций против 29 человек и 7 компаний из Беларуси. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и заморозку активов. Гражданам из стран - членов Евросоюза запрещено оказывать финансовую помощь всем физическим и юридическим лицам из Беларуси, которые попали под санкции.

На саммите 25 мая лидеры государств и правительств стран - членов ЕС договорились подготовить новые санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске и задержания основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

21 июня Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусских чиновников, а вслед за ЕС новый пакет санкций против юридических лиц и некоторых граждан Беларуси ввели США.

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Автор: Яна Ставская