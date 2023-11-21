Он выразил поддержку Украине.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что они продолжат поддерживать Украину и в дальнейшем.

Обращение, записанное в Киеве, он опубликовал в микроблоге Х (ранее Twitter). Он рассказал, что провел активные дискуссии с украинскими лидерами и передал важное послание: Соединенные Штаты стоят на стороне Украины и будут поддерживать ее в долгосрочной перспективе.

"Эта борьба имеет значение для свободного мира, и США всегда будут на страже демократии, пока украинцы продолжают демонстрировать твердость и силу перед лицом агрессии Путина. Мы сплотили союзников и партнеров, чтобы противостоять России и достичь прогресса на пути к светлому будущему, потому что именно в этом заключается американское лидерство. И наша решимость сильнее, чем когда-либо прежде", - подчеркнул он.

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Что известно о визите главы Пентагона

О прибытии делегации Министерства обороны США во главе с Ллойдом Остином стало известно 20 ноября.

Несмотря на то, что в недавно принятый временный бюджет США не входит помощь Украине и Израилю, Киев заверили, что смогут продолжать дозированно поставлять военную помощь "по крайней мере, в течение некоторого времени".

Также вчера было объявлено о предоставлении Украине нового пакета помощи, который включает дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и другое оборудование.

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