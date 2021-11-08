Правительство Литвы также обсудит вопрос о введении чрезвычайного положения в приграничной зоне с Беларусью.

Литва перемещает войска в границы с Беларусью, чтобы подготовиться к возможному наплыву нелегальных мигрантов.

Об этом сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, пишут Reuters и National Post.

По ее словам, правительство Литвы также обсудит вопрос о введении чрезвычайного положения в приграничной зоне с Беларусью.

При этом, литовские власти, ссылаясь на соображения безопасности, отказались сообщить, сколько именно солдат будет перемещено к белорусской границе и где именно они будут размещены.

Соседняя Латвия, которая также граничит с Беларусью, назвала ситуацию с нелегалами "тревожной".

Европейский Союз обвинил Беларусь в том, что она поощряет мигрантов с Ближнего Востока и Африки пересекать границы стран ЕС через Беларусь, используя это как форму гибридной войны в знак мести за санкции Запада против Минска за нарушения прав человека.

Как сообщал УНИАН, сегодня с территории Беларуси сотни мигрантов с рюкзаками прямо по дороге направились в сторону польской границы. Вопреки официальным заявлениям белорусского режима, беженцы находятся на территории Беларуси. Польша уже собирает экстренное совещание из-за ситуации на границе с Беларусью. Министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин назвал скопление мигрантов на границе попыткой силового вторжения в Польшу.

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Скандал из-за нелегальных мигрантов в Европе

Литва и Латвия, а также Польша и Эстония обвиняют власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС.

Ранее польский парламент проголосовал за легализацию изгнания мигрантов на границе. Изменения в законе предусматривают, что незаконно пересекающие границу мигранты, задержанные на месте, должны покинуть территорию Польши. Им также может быть запрещен въезд в страну на срок от шести месяцев до трех лет. После принятия поправки к закону парламент также одобрил строительство пограничного сооружения стоимостью 353 млн евро, которое должно быть оборудовано датчиками движения.

Вильнюс, Рига, Варшава и Таллин призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства через поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза. На границе Польши и Беларуси уже погибли несколько мигрантов.

Литва начала строительство 508-километрового физического заграждения на границе с Беларусью, чтобы прекратить проникновение нелегальных мигрантов с территории соседней страны.

В отношении Александра Лукашенко в Германии начали расследование из-за наплыва нелегалов.

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Автор: Александр Топчий