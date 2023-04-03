В Центре здоровья и спорта МВД создали отдел "Дзинтари", в котором украинские герои смогут пройти курс психологической поддержки.

Латвия внедряет новую инициативу по поддержке украинских защитников, которые вынуждены противостоять кровавому вторжению РФ в Украину.

В частности, в Центре здоровья и спорта МВД создан отдел "Дзинтари", в котором офицеры Государственной пограничной службы Украины смогут получить психологическую поддержку. Об этом сообщает DELFI.

Соответствующие курсы откроют на территории Юрмалы (один из крупнейших курортных городов Латвии). Первую группу украинских пограничников планируют направить туда уже в июне. В ее состав войдут 40 участников.

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Дальнейший набор офицеров ГПСУ запланирован в группах до 12 человек. Всего курсы должны пройти ориентировочно 100 служащих.

Сообщается, что транспортные расходы, оказание психологической поддержки, а также занятия физкультуры, которые должны получить украинцы в Юрмале, покрываются средствами государственного бюджета Латвии.

Латвия готовит масштабную военную помощь Украине

Напомним, что правительство Латвии готовит масштабную военную помощь Украине размером в 70 миллионов евро.

Об этом стало известно 16 марта по итогам переговоров главы Кабинета Министров Украины Дениса Шмыгаля с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем. Тогда подробности относительно того, что именно может получить Украина на эти средства стороны не уточнили.

Ведомом, что по состоянию на март Рига уже оказала Киеву военную поддержку размером в 300 млн евро.

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