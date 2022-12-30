Глава МИД также подчеркнул, что Россию надо "запихнуть в ее границы и закрыть на замок", чтобы они никогда ни на кого не нападали.

В мире не осталось влиятельных сторонников идеи "сохранения лица Путину". Однако все еще есть маргинальная группа сторонников "сохранения лица России".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина. Он подчеркнул, что наши партнеры должны понять, что сущность России не изменится не зависимо от ее власти.

"Осталась только секта "сохранение лица России". Но насчет Путина они уже все поняли. Это маргинальная секта, но она все еще существует, через призму "нам все равно с ними жить", "они никуда не исчезнут" и тому подобное. Для меня сейчас главное не столько преодолеть эту секту, сколько утвердить в партнерах понимание того, что какой бы не была власть в России, Россия по своей сути не изменится", - отметил Кулеба.

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Глава МИД считает, что сейчас важно преодолеть нарратив, что из России можно сделать либеральную, демократическую страну. Он подчеркнул, что "Россия является такой, какая она есть", и это должны понять другие.

"Наша задача - не превратить орка в эльфа, а потушить эту агрессию. И создать такие условия, при которых экспансия России станет невозможной. То есть из агрессивно-авторитарной страны она должна стать просто авторитарной, консервативной страной. Их надо запихнуть в их границы и закрыть на замок. Пусть живут в своей автаркии, при своем царе-батюшке, только ни на кого не нападают", - сказал Кулеба.

Сохранение лица России

Как сообщал УНИАН, весной президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Владимиру Зеленскому пойти на территориальные уступки ради "сохранения лица Путину". Позже представитель Макрона попытался смягчить ситуацию и заявил, что Франция желает победы Украине и возвращения территориальной целостности нашего государства, а в словах Макрона "нет духа уступок" Путину или РФ.

Недавно Макрон заявил, что РФ нужно предоставить "гарантии собственной безопасности" во время дипломатических переговоров. Это касается вопроса будущих масштабов НАТО. В то же время Макрон поддерживает Украину в плане начала переговоров. Президент Франции считает, что именно Киев должен решать, при каких условиях их проводить.

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