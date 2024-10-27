Россияне используют Ми-28 для охраны Керченского моста, который хотят уничтожить Силы обороны Украины.

Возле Крыма произошло крушение российского вертолета Ми-28. Он упал в море в районе Керченского залива, сообщает российский пропагандист Fighterbomber.

Российские "военкоры" поделились, что 26 октября боевой вертолет упал в воду в результате потери управления пилотом. Он проводил плановый полет.

Сообщается, что в результате крушения погибли два летчика. Один был найден мертвым на месте, а поиски второго продолжаются. Сейчас он записан без вести пропавшим.

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Напомним, что вертолеты Ми-28 используются россиянами для патрулирования возле Керченского пролива. Они занимаются охраной Керченского моста, который является потенциальной целью для Сил обороны Украины.

Кроме того, боевые вертолеты привлекаются к задачам по противовоздушной обороне. С их помощью оккупанты перехватывают украинские беспилотники.

Россияне теряют свои вертолеты

Ранее УНИАН писал, что 26 октября в Кировской области разбился российский вертолет Ми-2. Известно о четырех погибших, тела которых удалось обнаружить не сразу.

Помимо этого в сентябре вертолет Robinson R66 потерпел крушение в Амурской области РФ. Местные СМИ говорили о том, что на борту находились пилот и два пассажира.

Кроме того, на полуострове Ямал двое подростков сожгли вертолет российской авиакомпании Utair. РосСМИ утверждают, что детей завербовали в мессенджере.

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