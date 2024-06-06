Это может вызвать враждебность и подтолкнуть Пекин ближе к России.

Аналитики считают, что публичная критика президента Владимира Зеленского относительно отношений Китая с РФ и его прохладной позиции по саммиту мира может привести к негативным последствиям для Киева.

Как напомнил CNBC, Зеленский на прошлой неделе на форуме в Сингапуре выразил свое разочарование позицией Китая по войне, обвинив Пекин в помощи Москве сорвать предстоящий мирный саммит в Швейцарии.

Китай решительно отверг обвинения, а его МИД заявил, что позиция КНР по российско-украинской войне была "справедливой и честной". При этом Пекин утверждает, что пропустит саммит в Швейцарии, потому что на мероприятие не пригласили Россию, что делает его неравноправным.

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По словам китайских аналитиков, заявление Зеленского было рискованным шагом, который мог вызвать враждебность и подтолкнуть Пекин ближе к России.

"Китай предпочел бы взять на себя роль доброжелательного миротворца, и хочет, чтобы украинское руководство подтвердило эту роль, эти отношения и эту историю. Риск для Украины из-за отказа играть роль получателя китайской доброжелательности заключается в том, что китайские лидеры могут изменить сценарий на такой, где Китай подчеркнет свою роль как устойчивого оплота против западной гегемонии рука об руку с Путиным", - сказала Астрид Нордин, глава отдела международных отношений Китая в Королевском колледже Лондона.

Она добавила, что Зеленский мало выигрывает от подобного позиционирования.

Старший научный сотрудник по вопросам Китая лондонского аналитического центра Chatham House Цзе Юй сказал, что комментарии президента Украины в отношении КНР конкретно демонстрируют "его недовольство более тесным согласованием между Китаем и Россией, а не отказом от Пекина в целом".

"Украинцам нужно, чтобы как можно больше стран присоединились к процессу ее постконфликтной реконструкции. Китай вполне может сыграть ключевую роль в восстановлении, учитывая имеющиеся инвестиции в Украину, сделанные за последние два десятилетия. Не только Китай, но и несколько стран с развивающейся экономикой, например Индия, Южная Африка и Бразилия, выбрали очень похожую позицию, как и Пекин", - заявил он.

Война в Украине - позиция Китая

Как сообщал УНИАН, 2 июня Зеленский заявил, что Китай не подтвердил присутствие на Саммите мира на любом уровне. Он уточнил, что США имеют контакты с другими государствами, чтобы привлечь их к участию в Саммите мира, а Китай работает над тем, чтобы страны не приезжали на Саммит мира.

В то же время, главный дипломат Китая Ван И заявил, что более двух десятков стран поддержали видение Пекина по урегулированию российско-украинской войны, через несколько дней после того, как Китай заявил, что пропустит предстоящий мирный саммит в Швейцарии.

The Times писал, что Россия стала для Китая ненужным другом. России неудобен статус младшего союзника. Китай, тем временем, теряет терпение к партнеру, который когда-то обещал прийти к победе над Украиной.

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