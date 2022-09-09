После смерти королевы Елизаветы II, люди несут к королевским резиденциям цветы.

В Великобритании после смерти королевы Елизаветы II, люди собираются у королевских резиденций, чтобы почтить память монарха.

У ворот Букингемского дворца тысячи людей возложили цветы. Люди фотографировали приспущенный над королевским домом флаг, сообщает Би-би-си.

У ворот дворца появилась траурная табличка, извещающая о смерти Елизаветы II.

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Королева скончалась в замке Балморал в Шотландии. Несмотря на дождливую погоду, люди принесли цветы к воротам замка.

Виндзорский замок был одним из любимых домов королевы. Местные жители также несут туда цветы.

На лондонском стадионе футбольный матч между "Вест Хэм Юнайтед" и румынским клубом ФКСБ начался с минуты молчания.

В другой резиденции королевы, дворце Холирудхаус в Эдинбурге, люди также возложили цветы и отдали дань уважения.

На огромном рекламном щите на площади Пикадилли-серкус в центре Лондона появилась фотография королевы.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября умерла королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II.

После смерти монарха над Букингемским дворцом был приспущен национальный флаг Великобритании. В стране объявлен 10-дневный траур.

9 сентября 2015 года королева стала монархом, который правил дольше всех в истории Великобритании. И после этого она пробыла на престоле без 1 дня 7 лет.

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