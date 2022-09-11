Также людей попросили приносить цветы без обертки или снимать ее перед входом в парк.

Руководство Грин-парка – одного из королевских парков Лондона – обратилось к посетителям с просьбой не оставлять в парке сэндвичи и плюшевых мишек в знак памяти Елизаветы II.

Об этом говорится в заявлении управления королевских парков Лондона.

"В интересах экологичности просим посетителей возлагать только органический или разлагающийся материал", – отмечается в сообщении. Также людей попросили приносить цветы без обертки или снимать ее перед входом в парк.

Любые другие предметы, которыми посетители Грин-парка хотят почтить память покойной королевы, работники парка не будут позволять проносить. Это же касается и свечей. Исключение сделали только для открыток и ярлыков на букеты, которые время от времени будут убираться.

После завершения поминальных мероприятий все листовки и ярлыки заберут в отдельное место для хранения.

Дело в том, что после смерти королевы люди начали приносить в парк сэндвичи с джемом и плюшевых мишек. Это связано с видео, которое было снято к платиновому юбилею королевы в июле. На видео Елизавета II и Паддингтон вместе сидят за столом и пьют чай.

Смерть Елизаветы II:

8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

Новый британский король Чарльз III стал старейшим монархом в истории Британии, когда-либо восходил на престол.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут 19 сентября.

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