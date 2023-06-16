За прошлый год они поставили в РФ товаров на $71 млн.

Немецкая компания Hugo Boss, которая производит одежду, аксессуары и духи, вопреки обещаниям продолжила работать в России.

За год после начала полномасштабной войны в Украине она поставила своей дочерней компании в РФ товаров на $71 млн, пишет Zeit Online,

В начале марта 2022 года Hugo Boss заявила, что прекратила собственный розничный и онлайн-бизнес в России. Однако при этом стоимость поставленных в РФ товаров выросла на 7,5%. Кроме того, Hugo Boss оказался в лидерах по заработкам премиальных брендов в России в 2022 году. Доход компании достиг 6,27 млрд рублей ($75 млн).

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Как известно, во времена нацистской Германии Hugo Boss занималась пошивом униформы для вермахта, СС и Гитлерьюгенда. После этого компания довольно долго пыталась отбелить свой имидж и избавиться от всех напоминаний о таком своем прошлом. В 2000 году под давлением общественности Hugo Boss даже вошла в фонд "Память, ответственность, будущее", который создали крупные немецкие фирмы для выплат компенсаций бывшим подневольным рабочим.

Основные производственные мощности Hugo Boss расположены в Турции. Парфюмерия этого бренда выпускается по лицензии компанией Procter & Gamble, которая также продолжает работать в РФ.

Известные бренды, покинувшие Россию

Одними из первых Российскую Федерацию после вторжения в Украину покинули Zara, Bershka и Pull & Bear.

Вслед за ними второй по величине в мире ритейлер одежды H&M решил свернуть свой бизнес в России.

В марте 2023 года всемирно известная австрийская компания Swarovski, которая производит украшения из стекла и стразов, объявила о желании полностью прекратить свою деятельность в России.

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