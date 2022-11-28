Президент РФ в новогоднем обращении может заявить об уходе, полагает эксперт.

У президента РФ Владимира Путина есть только два выхода - транзит власти под его контролем или такой же процесс, однако без его контроля.

Выбор пока еще за главой России, рассказала российский политолог Ольга Курносова в эфире "FreeДом". По ее мнению, если Крым вернется под контроль Украины, то в новогоднем обращении Путин может сказать: "Я устал, я ухожу".

"…по большому счету, уже сегодня остается только два выхода для Владимира Путина: транзит, который пройдет под его контролем, а для этого он должен уйти сам, и транзит, который будет происходить без какого-либо его участия, когда его каким-то образом из кресла уберут…", - сказала эксперт.

Судьба Владимира Путина - важные новости

Еще в начале октября российский публицист и политолог Андрей Пионтковский заявил, что президент России сам поставил себя в очень угрожающее положение, объявив в стране частичную мобилизацию и предприняв попытку аннексии частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

По мнению эксперта, лидер россиян сам спровоцировал расхождение с группировкой своих близких пособников.

Российский юрист, бывший депутат Госдумы Марк Фейгин полагает, что Путин не может сам йти от власти. Эксперт сказал, что главе РФ нужен новый новый президентский срок, чтобы не лишиться жизни.

Позже РФ получила очень серьезное поражение в Украине - оккупанты решили отступить с правобережной части Херсонской области.

Справка УНИАН. Владимир Путин начал руководить Россией в конце 1999 года, после того, как первый всенародно избранный российский президент Борис Ельцин в своем новогоднем обращении сказал, что устал и уходит. Сначала Путин стал исполняющим обязанности президента страны.

Путина 26 марта 2000 года впервые избрали на пост президента. Позже его несколько раз переизбирали на должность.

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