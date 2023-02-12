Власти страны готовятся сбить неопознанную цель.

Власть Китая заявила об обнаружении неопознанного летающего объекта в водах вблизи прибрежного города Ричжао на востоке страны. Силы страны готовятся его сбить.

"Местные морские власти восточнокитайской провинции Шаньдун объявили в воскресенье, что заметили неопознанный летающий объект в водах вблизи прибрежного города Ричжао в провинции и готовятся сбить его, напоминая рыбакам о безопасности с помощью сообщений", - китайское провластное издание Global Times.

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2 февраля над территорией США было замечен огромный воздушный шар, которую американские военные определили как китайский шпионский аппарат. Еще один такой же воздушный шар был замечен над Латинской Америкой.

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Власти Китая заявили, что это гражданский метеорологический зонд, который просто снесло ветром. Однако в Белом доме этому не поверили и отменили запланированный ранее важный визит Энтони Блинкена в Пекин.

4 февраля американские военные сбили шар, когда он оказался над океаном и его обломки больше не могли причинить вреда на земле.

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