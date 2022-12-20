Китаевед уверен, что Путин и Си стремятся разрушить существующий мировой порядок и создать военный союз.

Общие военно-морские учения Китая и России, которые пройдут с 21 по 27 декабря с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами, должны насторожить Запад. Несмотря на военные преступления РФ в Украине, Китай продолжает усиливать сотрудничество с агрессоркой.

Такое мнение немецкого писателя, журналиста, эксперта по Китаю и автора биографии Си Цзинпьпина Адриана Гайгеса приводит издание BILD. По его словам, совместные маневры Москвы и Пекина демонстрируют, что сотрудничество между Китаем и Россией не ослабевает, в том числе в военном плане.

В то же время Гайгес убежден, что своими заявлениями, которые якобы осуждают угрозу ядерной войны, председатель КНР лишь "пускает мировым лидерам пыль в глаза".

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"Если есть что-то, что не нравится Китаю в войне России в Украине, так это то, что Россия может ее проиграть", – говорит Гайгес.

По его мнению, новые учения Китая и РФ – очевидный предупредительный сигнал Западу.

"Несмотря на военные преступления России в Украине, Китай остается верным своему пакту с Россией. Судя по всему, Си Цзиньпина не беспокоят массовые изнасилования или удары по системам электро- и водоснабжения, а также по мирному населению Украины", — объясняет китаевед.

Кроме того он добавил, что совместные маневры двух стран также могут быть репетицией войны против Тайваня и Японии. На Западе многие надеются, что трудности, с которыми Россия столкнулась на войне в Украине, смогут удержать Пекин от нападения на Тайвань. Но, по словам Гайгеса, это может сработать и в обратную сторону.

"Си Цзиньпин может считать, что сейчас как раз подходящий момент для наступления, поскольку Запад уже перегружен в связи с оказанием военной помощи Украине. С новым фронтом на Востоке Россия могла бы получить облегчение на Западе", – отмечает эксперт.

Адриан Гайгес уверен, что Путин и Си стремятся разрушить существующий мировой порядок и создать военный союз. По его мнению, шансы этих президентов реализовать такой замысел достаточно велики, поскольку сегодня Китай экономически силен так, как никогда раньше.

Сотрудничество России и Китая

Лидер Китая Си Цзиньпин поручил своему правительству наладить более тесные экономические связи с Россией. Несмотря на то, что ранее Си пытался публично дистанцироваться от Москвы, сейчас он усиливает долгосрочную ставку на Россию.

Политолог Борис Тизенгаузен рассказал, что Путин даже просил политическое убежище в Китае. Он подчеркнул, что Китай использует российского диктатора в своих интересах.

В то же время директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что российское вторжение в Украину, особенно провал первоначального плана, вызвали беспокойство у лидера Китая Си Цзиньпина. По его словам, ни одна страна мира так пристально не следила за провалами РФ на поле боя как Китай.

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