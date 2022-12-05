Политолог Борис Тизенгаузен раскрыл секрет влияния Си Цзиньпина на Путина.

Политолог Борис Тизенгаузен рассказал, что Китай взял в аренду на 49 лет часть российских территорий размером с десять Крымов и не собирается их отдавать. Китайцы уже во всю там рубят лес и добывают полезные ископаемые.

"Лидер Китая Си Цзиньпин довольно четко сказал, что применение и даже угрозы ядерным оружием неприемлемыми и ровно после того, как он это сказал, всем в РФ прикрутили микрофоны. Ключевую роль сыграл лидер Китая, потому что после того, как лидеры европейских государств говорили Путину, это его только больше раззадорило, а если это сказал глава Китая, собственно вассалом кого он практически уже является, то тут надо подчиниться", - сказал политолог.

Он объяснил, в чем секрет этого влияния Си Цзиньпина на Путина и почему он его слушается.

"Китай и Индия - это собственно два государства, которые до сих пор продолжают Путину наполнять бюджет, в приличных объемах покупая энергоресурсы, которые уже не покупают Европейском союзе. Россия территории сдала в аренду Китаю: там не один Крым поместится на арендуемых Китаем территориях, которые он взял в аренду на 49 лет. Китай мало того что, арендует что-то выращивает, он уже ископаемые добывает, лес. Китай десять Крымов арендует и навряд ли потом отдаст. Если Китай присоединится к санкциям, российская экономика сложится в течение года", - сказал Тизенгаузен.

Эксперт заявил, что Путин просил политического убежища в Китае.

"Потому что его оттуда, во-первых, не экстрадируют, только Китай как один из двух мировых лидеров может дать ему подобные гарантии. Путин полностью экономически, политически, да наверное уже где-то и ментально зависим от Китая. А Китай Путина использует исключительно как фишку в достижении своих интересов, передвигая и отодвигая к себе, на что реагируют Соединенные Штаты", - добавил политолог.

Позиция Китая по войне в Украине

10 октября 2022 года в день одной из крупнейших ракетных атак по украинским городам Китай и Индия, которые ранее воздерживались от критики войны России против Украины, призвали к деэскалации и диалогу. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин во время брифинга для прессы, заявила, что "все страны заслуживают уважения к их суверенитету и территориальной целостности.

Ранее КНР одобрила инициативы кремлевского диктатора в "утверждении статуса России как крупного игрока на международной арене".

Российский оппозиционер Марк Фейгин заявил, что Китай заинтересован в ослаблении России и поражении россиян в Украине, поскольку РФ будет искать спасения именно у КНР.