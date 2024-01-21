Усиление ядерной угрозы со стороны КНДР, в то время как мир занят другими войнами, вызвало острую дискуссию относительно мотивов Ким Чен Ына.

Несмотря на свою все более агрессивную военную позицию в последние годы, Китай может оказаться тормозом любого военного авантюризма Северной Кореи. Об этом говорится в статье руководителя южнокорейского бюро The New York Times Чхве Сан Хуна.

Он напоминает, что Китай и Северная Корея связаны договором, подписанным в 1961 году, который требует от каждой страны оказания военной помощи, если другая подвергается нападению. Но у Китая сейчас мало стимулов втягиваться в войну в Корее.

"Война на Корейском полуострове была бы катастрофической для Пекина. Целых полвека мира в Восточной Азии, период беспрецедентного роста для КНР, катастрофически остановится", - сказал Джон Делури, профессор китайских исследований Университета Йонсей в Сеуле.

Автор отмечает, что Соединенные Штаты уже давно полагаются на Пекин, чтобы обуздать Северную Корею. При этом, сближаясь с Москвой, глава КНДР Ким Чен Ын оказывает собственное давление на лидера Китая Си Цзиньпина.

"Примечательно, что Ким Чен Ын совершил свою первую поездку после пандемии на Дальний Восток России, пропустив Китай, и он просто отправил своего министра иностранных дел в Москву, а не в Пекин. Повышая напряженность, Ким "может увидеть, что Си готов сделать, чтобы успокоить его", - добавил эксперт.

Последние новости из Северной Кореи

В США предупредили о последствиях сотрудничества Северной Кореи с РФ. Так, представитель Японии Хироюки Намазу подчеркнул, что передача северокорейского оружия грубо нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН и поддерживает агрессивную войну России против Украины.

Также УНИАН сообщал, что украинская разведка подсчитала, сколько боеприпасов КНДР передает России. Основной боеприпас, поставляемый из Северной Кореи в РФ, - это 122 мм и 152 мм. Речь идет о передаче примерно одного миллиона таких артиллерийских боеприпасов прошлой осенью.

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