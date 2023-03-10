Также нельзя будет ввозить производную продукцию.

Канада объявила о запрете импорта стали и алюминия из России. Как сообщает официальный сайт канадского правительства, ограничение вступило в силу 10 марта.

Как заявила вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд, такой шаг вонзит палки в колеса в России на пути ее цели захвата Украины.

Запрет стал частью санкций в отношении Москвы из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Ограничения будут распространяться не только на сталь и алюминий, но и производную продукцию. Ни одно лицо в Канаде, или гражданин этой страны за пределами Канады отныне не имеет права приобрести ничего - от трубопроката до материалов для строительства железнодорожных и трамвайных путей.

Видео дня

В то же время контракты, которые были заключены до 10 марта, ограничениям не подлежат.

Канада в прошлом году практически втрое уменьшила импорт российской стальной продукции по сравнению с 2021-м годом (79 млн долларов против 208-ми млн). Тоже самое касается и алюминия (16 против 44 миллиона долларов).

Канада и ее санкции против России из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину

В октябре прошлого года Канада ввела санкции против 35 человек и шести компаний энергетического сектора. В частности под удар попал и "Газпром".

В декабре Канада ввела санкции против турбин Северного потока. Это были повторные санкции, ведь перед тем Оттава решила отменить ограничения. Однако потом канадцы признали, что ошибались.

В начале февраля стало известно о расширение санкционного списка Канадой лиц, причастных к распространению российской дезинформации и пропаганды.

Вас также могут заинтересовать новости: