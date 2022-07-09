Пытаясь закрыть дверь в Альянс, Путин только поспособствовал его расширению, причем расширению ускоренными темпами.

Страшный сон Владимира Путина стал реальностью - НАТО снова расширяется. Речь идет о Швеции и Финляндии.

Как говорится в сюжете проекта FreeДом, как только стало известно о желании этих двух стран вступить в Альянс, в Кремле в тысячный раз заявили, что расширение НАТО опасно и является угрозой для России.

Пытаясь закрыть дверь в Альянс, Путин только поспособствовал его расширению, причем расширению ускоренными темпами. Как говорил генсек НАТО, это - самый быстрый процесс присоединения в истории Альянса.

Интересно, что пока членство Финляндии и Швеции было на стадии переговоров, с российской базы возле финской границы вывезли военную технику. Как говорят эксперты, такой шаг был вызван вовсе не страхом России перед НАТО, а тем, что у нее не хватает ресурсов для войны в Украине.

"Они не успевают компенсировать потери, которые несут на территории Украины. И мы видим сейчас ситуацию, когда она вывозит боеприпасы со складов хранения, находящихся в Усурийске. Это практически по логистическим маршрутам 10 тысяч км", - отмечает военный эксперт Александр Коваленко.

Также с этой версией соглашаются и эксперты из Финляндии. "Очень вероятно, что их отправили поездом в Украину", - говорит военный эксперт Марко Эклунд.

Почему-то Путин считает гораздо большей опасностью вероятное появление войск НАТО в Украине, нежели, например, в той же Финляндии, граничащей с РФ так же, как и Россия с Украиной.

Как отмечает военный эксперт Александр Коваленко, этому есть простое объяснение: если бы военные НАТО появились в Украине, Россия не смогла бы больше оккупировать украинские территории. И Киев отвоевал бы свои земли.

Журналисты заметили, что русская пропагандистская машина немногословна по поводу присоединения Финляндии и Швеции в НАТО. А все потому, что это - позор для РФ.

Финляндия и Швеция присоединяются к НАТО: что известно

В середине мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В тот же день послы Альянса встретились, чтобы начать переговоры о присоединении скандинавских стран к военно-политическому блоку. Однако Турция своей оппозицией заблокировала процесс.

На саммите НАТО в Мадриде Финляндию и Швецию официально пригласили присоединиться к военно-политическому блоку. Перед началом мероприятия было подписан меморандум между скандинавскими странами и Турцией. Теперь три государства "обязаны оказывать друг другу полную поддержку против угроз безопасности".