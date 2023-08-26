Власти страны отказывались выпускать ребенка из изолятора, пока не вмешался украинский посол.

Власть Израиля задержала 10-летнего Евгения - сироту из Украины - и его дядю-опекуна Александра в аэропорту Бен-Гурион.

Как сообщает политический обозреватель Ynet, ребенка и опекуна, женатого на гражданке Израиля, поместили в изолятор. Пришлось вмешиваться адвокатам и послу Украины Евгению Корнийчуку.

По данным обозревателя, Евгений и Александр прибыли в аэропорт, но израильские чиновники запретили им въезд и отправили в изолятор. Ребенка пригрозили депортировать обратно в Украину. Возмутительный инцидент получил огласку, поэтому Министерство внутренних дел Израиля пересмотрело дело.

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Известно, что Александр - демобилизованный военнослужащий. Он занялся переездом в Израиль к своей жене и взял племянника-сироту. Впрочем, Израиль встретил сироту циничным решением о депортации.

Израильские правоохранители требовали, чтобы Александр и Евгений вернулись в Украину. Супруги готовы для предотвращения депортации внести залог в размере 40 тыс. шекелей (более 10 тыс. долларов США) в обмен на предоставление им возможности отстоять свои права в суде.

Адвокаты Асаф Вайцен и Ноам Гринцайг подали апелляцию в Апелляционный суд Тель-Авива. По их словам, решение о депортации выходит за рамки разумного.

Судья Йосеф Брада выдал ордер на отмену решения о депортации, но приказал оставить мужчину с ребенком в изоляторе аэропорта. В дело вмешался украинский посол Евгений Корнийчук. Сироте и опекуну разрешили выйти под залог и въехать в Израиль для возможности упорядочить свой статус.

Позиция Израиля в отношении Украины

В начале лета премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что его страна стоит на стороне Украины, но имеет ограничения по оказанию военной помощи. По его словам, в Израиле очень обеспокоены возможностью того, что оружие, которое израильтяне дадут Украине, может стать трофеем россиян и будет передано Ирану. Именно поэтому Израиль не предоставляет боевого оружия Украине.

Также Нетаньяху признался, что он просто не хочет портить отношения с Россией.

Именно поэтому израильская помощь Украине ограничивается преимущественно гуманитарными грузами. Только известно, что весной Украина получила несколько радаров израильского производства.

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