Действия израильской армии менее масштабны, чем описывали представители ЦАХАЛ высшему военному руководству США.

Израиль изменил свои планы относительно полномасштабного наступления на сектор Газа на фоне усилий министра обороны США Ллойда Остина и других официальных лиц.

Как сообщает газета The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников, ЦАХАЛ продолжает выборочные удары по ХАМАС.

Решение Тель-Авива воздержаться от полномасштабного вторжения в Газу и провести более ограниченные удары согласовали с предложениями министра обороны США Ллойдом Остином. В Белом доме отметили, что трудно предсказать действия Израиля, поскольку усиление авиаударов и расширенное наземное вторжение за последние три дня свидетельствуют о более агрессивной позиции. Несмотря на это, сейчас действия израильской армии менее масштабны, чем описывали представители ЦАХАЛ высшему военному руководству США.

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Добавляется, что первоначальные планы израильского вторжения вызвали беспокойство Вашингтона. Там утверждали, что ЦАХАЛ пока не готов начать наземное вторжение.

Остин в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Йоавом Галлантом подчеркнул, как бойцы ЦАХАЛ могут осуществить наземное вторжение в Газу, где ХАМАС поддерживает запутанную сеть туннелей под густонаселенными районами. По словам собеседника, Израиль усовершенствовал план после комментариев Остина и других официальных лиц. Однако администрация Байдена настаивает на том, чтобы США не диктовали Израилю действия по вторжению в Газу.

Также на изменения планов могли повлиять давление относительно переговоров о заложниках и внутренние конфликты относительно стратегии, места и времени вторжения между израильскими политическими и военными лидерами.

По словам официальных лиц США, Израиль, похоже, проводит поэтапную операцию с небольшими разведывательными подразделениями, которые продвигаются в Газу, чтобы найти бойцов ХАМАС и их слабые места.

Операция Израиля в Газе

Накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к нации и объявил о начале "аторой аойны за независимость" его страны.

Сегодня утром сообщалось, что Израиль расширяет наземную операцию в Секторе Газа и повторно призывает гражданское население эвакуироваться из северной части анклава на юг. В секторе Газа отключено электричество и практически нет связи.

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