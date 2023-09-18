На фоне предвыборной гонки в Польше раскрыли старые планы обороны для дискредитации соперников.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак опубликовал рассекреченные планы обороны страны на случай полномасштабного российского вторжения. По его словам, план предусматривал сдачу почти без боя около 40% польской территории.

План обороны, датированный 2011 годом, предусматривал организованное отступление польской армии от восточных границ и занятие стратегической обороны по рубежам крупных рек в центральной части страны – Вислы и Дунайца. После этого Польша планировала дождаться прихода подмоги от союзников по НАТО.

Эти планы, которые были известны и ранее, были громко представлены Блащаком в контексте предвыборной гонки, где действующая власть пытается подать себя как более последовательного защитника страны по сравнению с конкурентами-предшественниками.

"Правительство Туска в случае войны было готово отдать половину Польши. План использования вооруженных сил, утвержденный тогдашним главой Минобороны Клихом, предусматривал, что самостоятельная оборона страны длилась бы максимум две недели, а после семи дней враг выйдет на правый берег Вислы. Документы четко показывают, что Люблин, Жешув и Ломжа могли стать польской Бучей", – завил Блащак в пафосном видеоролике, добавив в заключение, что правящая партия "Право и справедливость" изменила подход к обороне, решив защищать каждый метр польской территории.

Украинский портал "Милитарный" обратил внимание, что на показанных Блащаком фотокопиях видна дата рассекречивани плана - 2013 год. Вероятно, это произошло как раз потому, что уже тогда от этого плана обороны решили отказаться, предполагает издание.

"Необходимо также добавить, что для правильной оценки такой военной стратегии необходимо понимать контекст и время, когда она была заключена. На 2011 год польская армия находилась в очень затруднительном положении и имела низкую боеспособность, численно армия только сокращалась. Соответственно, польские военные стратеги при планировании исходили из доступных им ресурсов", – подчеркивает "Милитарный".

Ранее УНИАН уже писал о том, что Польша решила отказаться от старой оборонной доктрины, предусматривающей сдачу без боя восточных регионов страны.

Еще в январе тот же Мариуш Блащак рассказывал, что Польша решила отказаться от старой доктрины в пользу жесткой обороны с боями за каждый приграничный поселок. Тогда Блащак признавался, что руководство страны решилось на это именно из-за увиденного уже в рамках полномасштабного вторжения РФ в Украину. Только увидев зверства россиян в Буче, польское правительство поняло, что даже временная оккупация части страны является неприемлемой.

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