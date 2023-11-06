Исламистские террористические группировки "уже призывают в соцсетях восстать против евреев и христиан", которых они называют "крестоносцами".

В Германии уже несколько дней происходят исламистские и антисемитские демонстрации. На одном из них, в Эссене, исламисты призвали к провозглашению Халифата в Германии и размахивали плакатами с упоминанием ИГИЛ и Талибан.

Как рассказал Bild эксперт по исламизму в аналитическом центре "Форум обороны и безопасности Израиля" Эран Лахав, многих "друзей палестинцев" интересует не сектор Газа, а религиозная война с неверными — джихад. В связи с этим наиболее радикальные исламисты используют войну на Ближнем Востоке для расширения своей власти.

Лахав много лет изучает исламистские группировки. По его мнению, сейчас исламисты в Европе снова на подъеме.

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"Террористы вдохновляют друг друга. ХАМАС был вдохновлен ИГИЛ на нападение на Израиль. Теперь ИГИЛ использует атаку ХАМАС, чтобы привлечь новых последователей и мобилизовать своих членов", — пояснил эксперт.

По словам Лахава, исламистские террористические группировки "уже призывают в соцсетях восстать против евреев и христиан", которых они называют "крестоносцами".

"Это не палестинская война, а исламская война", — подчеркнул эксперт.

Он предостерег от того, чтобы недооценивать опасность этих демонстраций под прикрытием палестинской солидарности.

"Послушайте, что кричат на демонстрациях в Германии. Да, вы слышите "Свободная Палестина". Но это нечто большее. Они кричат "такбир" и "Аллах Акбар". Для них Израиль - лишь первый шаг в этой войне. Израиль является линией фронта этой войны, а остальные последуют за ним", — пояснил Лахав.

Во время своего мониторинга публикаций различных террористических организаций в соцсетях он увидел массовый рост призывов к насилию. Террористы публикуют подробные инструкции, как навредить евреям и христианам, а также призывают атаковать "еврейские и христианские посольства", поджигать синагоги и нападать на предприятия.

"Радикальные исламисты видят, какое влияние оказала атака ХАМАС на Израиль. Поэтому я думаю, что не исключены попытки повторить нечто подобное в Европе. Конечно, это будет другой сценарий, потому что в Европе, нельзя просто захватить несколько городов и похитить сотни людей", — добавил эксперт.

По его мнению, это будут нестандартные нападения и теракты, которые будут иметь целью еще больше расшатать общество.

"Когда ХАМАС и другие террористические организации объявляют джихад, он направлен не только против евреев. Это направлено против всего западного мира", - подытожил Лахав.

Война в Газе и протесты

Как писал УНИАН, на фоне военной операции ЦАХАЛа в секторе Газа по всему миру происходят протесты против действий израильской армии и в поддержку Палестины. Например в российском Дагестане произошел почти настоящий "еврейский погром".

А в США пропалестинские протестующие ворвались в здание Конгресса во время слушания на тему отправки американской помощи Украине и Израилю.

В то же время в Турции антиизраильские протестующие попытались штурмовать базу США.

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