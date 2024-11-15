Маск провел секретную встречу с послом Ирана в ООН, - NYT

Эта встреча подчеркивает возможное изменение тона между Вашингтоном и Тегераном при новой администрации Трампа, несмотря на сложные отношения в прошлом.

Илон Маск, близкий советник Дональда Трампа, провел встречу с послом Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани. Переговоры, которые длились более часа в секретном месте, касались путей уменьшения напряженности между Ираном и США. Иранские чиновники описали встречу как "позитивную" и отметили, что инициатива исходила от Маска, пишет The New York Times.

Встреча подчеркивает возможное изменение тона между Вашингтоном и Тегераном при новой администрации Трампа, несмотря на сложные отношения в прошлом. Первый срок Трампа отметился выходом США из ядерной сделки 2015 года, наложением жестких санкций на Иран и приказом о ликвидации генерала Касима Сулеймани. В ответ Иран отказался от переговоров с США и угрожал местью. Однако после недавних выборов Трампа в Иране активизировались дискуссии о возможности новых переговоров для снятия санкций.

Аналитики отмечают, что Трамп, который стремится заключать сделки, может быть заинтересован в новой сделке с Ираном, но любые переговоры будут зависеть от одобрения верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Встреча Маска предоставила Ирану возможность обсуждать вопрос по неофициальным каналам. Вскоре Маск получит официальную роль как содиректор правительственного агентства, что может усилить его влияние в этих процессах.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи после встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что Иран готов к сотрудничеству и диалогу, подчеркнув, что двери для дипломатии остаются открытыми.

Роль Илона Маска в администрации Трампа

Ранее Трамп объявил о создании Департамента эффективности государственного управления (DOGE), который возглавят миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами.

По его словам, Департамент будет предоставлять консультации и руководство извне правительства и будет сотрудничать с Белым домом и Управлением по управлению и бюджету "для проведения структурной реформы и создания предпринимательского подхода к правительству, невиданного ранее".

Илон Маск стал влиятельной фигурой в окружении Дональда Трампа и является достаточно близким к новоизбранному президенту. Однако некоторых сторонников Трампа уже начинает раздражать постоянное присутствие миллиардера на орбите Трампа, пишет NBC News.

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