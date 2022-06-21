Ранее Токаев публично отказался признавать "ЛДНР".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев публичным отказом признавать группировки "ДНР" и "ЛНР" в присутствии Путина намекнул диктатору, что тот уже проиграл.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Геннадий Гудков в эфире 24 канала.

"Это не прямой язык, но Токаев этим ему сказал: "Володя, ты - проиграл. Я не хочу с тобой иметь никаких дел, чтобы потом не возникали проблемы", - объяснил политик.

По мнению Гудкова, Токаев таким образом не только указал на фактическое поражение диктатора в войне, но и возможный "проигрыш страны". В четко срежиссированный "спектакль" Гудков не верит.

"Это конспирологическая версия, которая пока не подтверждается", - отметил он.

Гудков убежден, что если бы о "спектакле" было договорено заранее, Токаев не говорил бы о непризнании "ЛДНР" лично Путину, а сделал бы это непублично.

"Мне все говорили: забудь эту фамилию (Токаева - ред.). Это пустое место. Он скинул клан Назарбаева и пришел к власти. В тихом водовороте черти водятся. Сегодня он выстрелил второй раз", - сказал оппозиционер.

"Путина размазали так, как никогда раньше. Однако если он - садомазохист, тогда эта версия верна", - резюмировал он.

Что этому предшествовало

17 июня глава Казахстана (входит в ОДКБ) Касым-Жомарт Токаев отказался признавать "независимость" подконтрольных Кремлю "ЛДНР", назвав "республики" "квазигосударственными территориями". Кроме того, Токаев отказался от российского ордена.

Также он раскритиковал заявление о том, что Россия якобы "спасла" Казахстан во время зимних протестов в стране. По словам Токаева, это сделала не РФ, а ОДКБ. Слова Токаева рассердили соратника Путина, главу Чечни Кадырова.