Посольство РФ в Кишиневе превращено в крупнейший узел радиошпионажа в Европе.

Российские спецслужбы следят за руководством Молдовы, используя шпионское оборудование, которое установлено прямо на крыше российского посольства в Кишиневе. Об этом пишет российский оппозиционный проект The Insider по результатам журналистского расследования, проведенного совместно с Jurnal TV.

"На крыше российского посольства в Кишиневе с каждым годом растет количество "тарелок" и передающих устройств, и постоянно появляются какие-то таинственные люди. Особенно часто движение на крыше происходит перед выборами президента, парламента или визитами в Молдову иностранных делегаций", – говорится в статье.

В ходе проведенного расследования журналистам удалось опознать некоторых людей, которые регулярно появляются на крыше российского посольства. Ими оказались засекреченные офицеры связи из Главного управления Генерального штаба ВС РФ (более известного как "ГРУ") и Службы внешней разведки (СВР) России. The Insider утверждает, что они тесно связаны с хакерскими группировками, которые в прошлом взламывали почту Ангелы Меркель, Эмманюэля Макрона и Хиллари Клинтон.

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Местные молдавские журналисты давно подметили, что, как только из Москвы в Молдову прибывает очередная партия "туристов", на крыше российского посольства сразу начинается возня с передающими антеннами. Всего там установлено не менее 28 "тарелок", "штырей" и прочего передающего или принимающего оборудования. Причем это максимум среди всех российских посольств в мире. Даже посольство РФ в Бельгии – стране, где базируются штаб-квартиры ЕС и НАТО – ограничилось всего лишь 17 антеннами.

Как рассказали The Insider специалисты, с помощью того оборудования, что россияне разместили на крыше своего посольства в Кишиневе, можно поддерживать связь через спутник, определять местоположение кораблей, самолетов и управляемых ракет, перехватывать сигналы спутниковой телефонии, переговоры по рации местной полиции, авиадиспетчеров и т.д. Также это оборудование позволяет держать прямую связь с кораблями ЧФ в море и со шпионами на земле.

Примером успешной работы этого шпионского гнезда является масштабная хакерская атака на интернет-ресурсы администрации президента Молдовы, правительства, МИДа и Службы информационных технологий и кибербезопасности (STISC) страны, которая произошла в июне. Тогда была похищена почти вся закрытая переписка высокопоставленных молдавских чиновников, некоторых силовых ведомств и прочая важная информация.

Реакция властей Молдовы на расследование The Insider

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало на разговор посла России в Кишиневе Олега Васнецова после публикации этого журналистского расследования. Об этом сообщает молдавское издание Newsmaker.

"Считаем абсолютно неприемлемыми какие-либо акты шпионажа и иностранного вмешательства во внутренние дела Республики Молдова, являющиеся прямым вызовом суверенитета и национальной безопасности нашего государства", – заявили в молдавском МИДе.

От российского посла хотят услышать объяснения по поводу опубликованного расследования журналистов. Также МИД заявил, что власти страны "рассмотрят несколько вариантов реагирования".

Президент Молдовы Майя Санду также успела прокомментировать опубликованную журналистами информацию.

"Эта информация известна нашим спецслужбам. В подходящее время они расскажут подробности и предложат решения этой проблемы", - заявила она на брифинге.

Отношения РФ и Молдовы – последние новости

В мае президент Молдовы Майя Санду заявила, что весной Россия пыталась свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы. По ее словам, Кремль обязательно предпримет новую попытку.

Также Санду заверила, что российского диктатора Владимира Путина непременно арестуют, если он окажется на территории Молдовы.

В то же время действующие топ-чиновники России периодически позволяют себе пренебрежительные высказывания в адрес Молдовы. Например, Дмитрий Медведев в апреле назвал Молдову "несуществующей страной".

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