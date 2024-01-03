Он прогнозирует, что 2024 год принесет новые "вызовы"

В Румынии войны не будет, потому что у нее есть "гарантии безопасности, которых у Румынии никогда раньше не было". Такое заявление сделал министр обороны страны Анджел Тилвар.

"С другой стороны, я думаю, что мы поступаем правильно и в политическом, и в военном плане, чтобы не допустить этого. И не случайно я сказал это и с политической точки зрения, потому что Румыния, обладая такими важными атрибутами, как политическая стабильность и предсказуемость, создала такой уровень доверия между нашими союзниками, который позволил бы нам, с одной стороны, внести наш вклад в коллективную оборону, с другой стороны, получить поддержку и внимание к безопасности граждан и безопасности Румынии", – цитирует главу румынского Минобороны портал Digi24.

Он отметил, что 2023 год был "сложным" с точки зрения безопасности, а новый – 2024 год принесет новые "вызовы".

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"Есть вещи, связанные с последствиями неспровоцированного и незаконного вторжения, которое Россия осуществила против Украины, и Румыния, как часть сильнейшего военно-политического альянса, сделала свой вклад в поддержание стабильности и мира в регионе, а также и в нашей стране", – констатировал Тилвар.

Отметим, что во время российских атак по Украине дроны неоднократно падали на территории Румынии. Из-за этого в одном из населенных пунктов даже строили укрытия для гражданского населения.

Другие новости Румынии

Румыния достигла соглашения с Австрией по присоединению к Шенгенской зоне с открытыми границами по воздуху и морю с марта 2024 года. В то же время переговоры о сухопутных границах продолжатся в следующем году.

В декабре также сообщалось, что Украина и Румыния решили спор, длившийся 20 лет. Речь идет о споре вокруг канала "Дунай – Черное море".

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