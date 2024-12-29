В целом на укрепление границы Польша уже потратила 587 млн евро.

Польша планирует закончить строительство пограничной стены и закрыть границу с Беларусью до следующего лета, чтобы остановить поток мигрантов, который в Варшаве называют гибридной войной РФ. Об этом заявил заместитель министра по вопросам миграции Польши Мацей Дущик, пишет Financial Times.

По его словам, дополнительные работы вдоль 400-километровой восточной границы планируется завершить до середины 2025 года. Он добавил, что после завершения строительства "безопасность на границе будет максимально приближенной к 100-процентной".

В издании напомнили, что премьер-министр Польши Дональд Туск поставил борьбу с "гибридной войной" РФ на первое место в своей повестке дня. В частности Польша устанавливает камеры ночного видения и тепловизоры, строит новую дорогу для патрулирования границы и укрепляет пятиметровый стальной забор, который предыдущее правительство построило в 2022 году. По словам Дущика, страна потратила 587 млн евро на укрепление границы, половину из которых предоставляет правительство Туска.

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"Этот искусственно созданный миграционный маршрут будет закрыт следующим летом, я надеюсь и верю в это", - подчеркнул он.

В свою очередь политик подчеркнул, что Варшава должна быть готова к очередной попытке белорусского диктатора Александра Лукашенко "эскалации конфликта" и саботажу усиленной пограничной инфраструктуры Польши.

Кроме того, в ближайшие месяцы Варшава планирует построить новую дорогу к российскому эксклаву Калининград, благодаря чему польские войска будут быстрее реагировать на возможные нарушения безопасности, заверил Дущик.

Граница между Польшей и Беларусью - что известно

Как писал УНИАН, летом стало известно, что на польско-белорусской границе растет напряжение из-за прибытия новых мигрантов. По данным Reuters, десяток людей ютились у ограждения с острыми предметами вдоль белорусской границы, ожидая возможности перелезть через него или отодвинуть планки, чтобы направиться на запад в Польшу.

Также сообщалось, что в мае 2024 года мигранты ранили польских военных вблизи границы с Беларусью, в результате чего их госпитализировали в больницу. Кроме того, около 50 иностранцев бросали в сторону польских пограничников ветки и камни.

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