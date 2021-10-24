В этом списке также находятся страны с нестабильной ситуацией в сфере безопасности.

Государственный департамент США обновил список так называемых "бездомных национальностей". В него добавили россиян.

Об этом говорится в соответствующем документе Госдепа США.

Гражданам Российской Федерации посоветовали обращаться в случае необходимости в американское посольство в Варшаве. Туда же можно подавать заявления на иммиграционные визы.

В список "бездомных" также попали граждане таких стран - Иран, Сирия, Ливия, Куба, Йемен, Сомали, Венесуэла и другие.

Справка УНИАН. Статус "бездомных национальностей" получают граждане тех стран, где нет дипломатического представительства США. Кроме того, такой статус получат жители стран с нестабильной ситуацией в сфере безопасности.

Автор: Анастасия Горбачева