Президент Германии заявил, что лозунг "Никогда больше" означал, что в Европе не должна была вновь повториться война на уничтожение. Однако сейчас это происходит в Украине.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его государство твердо стоит на стороне Украины в нелегкий момент, когда Киев вновь должен противостоять ожесточенной войне, которая "никогда" не должна была повториться в Европе.

Об этом политик заявил в важный и одновременно трагический для немецкого общества день - 80-ю годовщину начала восстания в Варшавском гетто, цитирует Der Spiegel.

С соответствующим речью Штайнмайер выступил у мемориала во время церемонии, на которой присутствовали президент Польши Анджей Дуда и президент Израиля Ицхак Герцог. Как известно Польша одна из стран, где евреи столкнулись с наибольшим геноцидом со стороны нациссткой Германии.

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"Сегодня я стою перед вами и прошу у вас прощения за преступления, совершенные немцами", - заявил он.

Штайнмайер признал, что во время еврейского восстания 1943 года немцы убили множество невинных людей. По его словам, немецкий народ осознает свою ответственность за эти преступления - она "не имеет конечной точки".

Он напомнил, что после того страшного периода немцы выбрали для себя новый лозунг "Никогда больше". Эта фраза для Европы и Германии означала, что совместными усилиями никогда не должна была вновь начаться война, подобная российскому вторжению в Украину.

"Никогда больше - это значит, что мы твердо стоим на стороне Украины вместе с Польшей и другими нашими союзниками", - заявил Штайнмайер.

Восстание варшавского гетто

Восстание варшавского гетто - один из самых страшных эпизодов геноцида евреев за период Второй мировой войны, когда войска СС, под влиянием идеологии Адольфа Гитлера, уничтожили миллионы евреев. Речь идет об вооруженном восстании евреев, которое случилось на территории оккупированной на тот момент Польши в 1943 году в период с 19 апреля по 16 мая. Тогда в противостоянии с немцами погибло порядка 7 тысяч защитников гетто. Еще 5-6 тысяч людей сгорели заживо из-за нацистов.

Последние заявления Штайнмайера по поводу Украины

Напомним, что в ноябре 2022 года президент Германии в интервью "Немецкой волне" заявил, что пока что не видит пути выхода для окончания войны в Украине. Те, кто говорит, что его знают, много на себя берут, заявил политик.

Ранее он характеризовал преступления войск РФ в Украине, как "жесткую и захватническую войну".

Уже в декабре 2022 года немецкие СМИ сообщили, что лидер Германии пытается повлиять на российского президента Владимира Путина через Китай. Сообщалось, что тему Украины он обсудил в разговоре с главой КНР Си Цзиньпином.

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