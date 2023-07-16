Террорист заявил, что" вагнеровцы " теперь враги России, как и их шеф.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал видеоролики с колоннами "Вагнера" под черными флагами "со слегка модернизированной эмблемой дивизии СС "Тотенкопф".

Как сообщил Гиркин в Телеграмм-канале, есть несколько нюансов, которые хочется подчеркнуть. По его словам, самого Пригожина и его наемников надо отделять.

"Среди последних было немало добровольцев, которые не нашли другой возможности участвовать в защите Отечества, а также тех, кто искал наиболее эффективное применение своих сил и навыков в текущей войне. Было и значительное число ветеранов "сирийской" и "африканских" кампаний, воевавших в составе "Вагнера" просто из-за того, что ЧВК стала "их домом". Пока "Вагнер"в оевал за Россию - на негатив в его "идеологии" ("Наш бизнес - смерть и бизнес идет хорошо", "Лучшие в аду" и т.п. Вместе с "СС-овской" символикой) можно было закрывать глаза", - отметил Гиркин.

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Впрочем, сейчас "все не так", ведь проведенный под "предательскими "("Россия напала на Украину без повода "и т.д.) лозунгами "марш справедливости" - стал "рэперной точкой" в дальнейшем существовании этой ЧВК, считает террорист.

"И те "музыканты", которые остались в указанном НВФ (незаконном вооруженном формировании) под командой ублюдка-Повара - такие же предатели России, как и он. Субъективно они могут этого не понимать и тешить себя разными иллюзиями. Но объективно - это именно так и отнюдь иначе. Просто потому, что теперь "частная армия" Пригожина не имеет никакого морального права считаться защитницей Отечества. А ее бойцы отстаивают свое право убивать любого и где угодно за деньги, которые платит им "работодатель". Теперь все, кто остался под "флагом с черепушкой" - такие же предатели, как сам Пригожин", - отметил Гиркин.

Военный преступник считает, что будущее у "Вагнера" будет "довольно мрачным" - они будут "убивать своих сограждан в России" по приказу своего "маньяка-хозяина". Готовность к этому они прекрасно продемонстрировали 23-24 июня, за что не понесли никакого наказания, добавил Гиркин.

В итоге террорист пообещал блокировать всех, кто симпатизирует "Вагнеру".

"Вагнер" в изгнании

После неудачного мятежа Евгения Пригожина и его наемников практически выдворили на территорию Беларуси. 15 июля в ГПСУ подтвердили наличие наемников ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Также мониторинговая группа Беларуси "Гаюн" зафиксировала колонну техники "вагнеровцев" на территории страны. Сообщалось, что группировка наемников двигалась в сторону села цель. Маршрут колонны пролегал через рогачей в сторону Бобруйска, а дальше на Осиповичи.

Накануне сообщалось, что большая колонна частной военной кампании "Вагнер" прибыла в Беларусь. Всего зафиксировано минимум 60 различных авто в сопровождении машин белорусской ГАИ.

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