Чиновник напомнил о роли Анкары, как посредника между Киевом и Москвой, и заявил, что война должна как можно быстрее кончиться.

Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу, 7 апреля, провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и по итогам переговоров снова заговорил о "дипломатическом мире" в Украине.

По словам дипломата, стороны обсудили в Анкаре важные региональные проблемы, среди которых коснулись и завершения войны в Украине, цитирует CNN Turk.

"Мы заявили, что война должна быть закончена переговорами как можно скорее, и мы повторили, что мы, как Турция, готовы оказать наилучшую поддержку (в этом процессе. - Ред.)", - сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции заявил, что его страна все еще готова "играть" роль посредника, для того, чтобы продвинуть диалог между Киевом и Москвой.

Отдельно он отметил важность зернового соглашения, которое удалось продлить в марте еще на 120 дней. По его словам, сейчас продовольственный кризис является важной проблемой, которая беспокоит почти каждое домохозяйство в мире.

Украина и РФ договорились о продлении зернового соглашения

Напомним, что 18 марта министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил о завершении переговоров между Киевом и Москвой по продолжение так называемых "зерновых сделок", которые ранее начала умышленно нарушать Россия.

Тогда Москва выдвигала свои условия по деблокаде украинских портов в акватории Черного моря.

В конце концов стороны при посредничестве Турции согласовали действие договора еще на 120 дней, хотя в Кремле как всегда исказили факты и назвали это уступками со своей стороны.

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