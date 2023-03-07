Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост нового генерального секретаря НАТО.
Об этом сообщает La Repubblica. Отмечается, что это произойдет при условии, если ее не переизберут в Еврокомиссию.
По данным издания, фон дер Ляйен уже начала подготовку к такому развитию событий несколько недель назад.
Новый генсек НАТО
Как известно, норвежец Йенс Столтенберг возглавил НАТО в 2014 году. Срок его полномочий должен был истечь в сентябре 2022 года. Однако из-за полномасштабной войны в Украине лидеры НАТО продлили этот срок до 2023 года.
4 февраля в правительстве Норвегии сообщили, что Столтенберг покинет занимаемую должность и в ближайшие 6 лет возглавит Национальный банк Норвегии. В то же время в Reuters предположили, что он задержится в НАТО до апреля 2024 года.
В прошлом году сообщалось, что новым генсеком НАТО может стать женщина с украинскими корнями. Среди возможных кандидатур назвали вице-премьера, министра финансов Канады Кристю Фриланд.
The Telegraph называет возможным кандидатом-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.