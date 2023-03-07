Это произойдет, если ее не переизберут на текущую должность.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может претендовать на пост нового генерального секретаря НАТО.

Об этом сообщает La Repubblica. Отмечается, что это произойдет при условии, если ее не переизберут в Еврокомиссию.

По данным издания, фон дер Ляйен уже начала подготовку к такому развитию событий несколько недель назад.

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Новый генсек НАТО

Как известно, норвежец Йенс Столтенберг возглавил НАТО в 2014 году. Срок его полномочий должен был истечь в сентябре 2022 года. Однако из-за полномасштабной войны в Украине лидеры НАТО продлили этот срок до 2023 года.

4 февраля в правительстве Норвегии сообщили, что Столтенберг покинет занимаемую должность и в ближайшие 6 лет возглавит Национальный банк Норвегии. В то же время в Reuters предположили, что он задержится в НАТО до апреля 2024 года.

В прошлом году сообщалось, что новым генсеком НАТО может стать женщина с украинскими корнями. Среди возможных кандидатур назвали вице-премьера, министра финансов Канады Кристю Фриланд.

The Telegraph называет возможным кандидатом-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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