Россия активно использует местный и завезенный криминалитет для своих операций в Европе.

Россия нарастила свои гибридные атаки в Европе, направленные на срыв поддержки Украины. Для этого привлекают в частности местное население и криминалитет, пишет Euractiv.

О тревожной тенденции сообщается в отчете Чешского национального центра по борьбе с организованной преступностью. Там отмечают, что Чехия, как и остальные страны Европы, стала объектом целенаправленных информационных операций России, направленных на уменьшение поддержки Украины.

Россия пытается повлиять на население стран Европы с одновременным повышением угрозы диверсий на критическую и транспортную инфраструктуру, отмечается в отчете.

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"В нашем пространстве продолжаются информационные операции по постепенной деморализации публичной дискуссии для распространения российских нарративов. Это часть информационной войны, чтобы остановить поток материальной помощи сражающейся Украине", - предупреждает чешская власть.

В частности растет тенденция по привлечению в российские гибридные операции местных жителей и преступных сетей. На них возлагают задачи по сбору информации, определению целей для диверсий, давления на конкретных лиц (например, российских диссидентов в изгнании). Иногда им поручают даже прямые нападения на инфраструктуру и общественные места.

Также чешские власти зафиксировали перемещение "постсоветских криминальных структур" в Европу, что могло привести к их постоянному присутствию в Шенгенской зоне, включая Чехию.

Отмечается, что противостояние с Россией из-за войны в Украине значительно повысило риск демонстративных атак в Европе, направленных на распространение чувства страха среди населения.

"Усилия Кремля уменьшить общественное доверие к институтам и государству не является чем-то новым, но рост интенсивности операций влияния является угрозой", - сказал чешский координатор по стратегическим коммуникациям Отакар Фолтин.

Российская гибридная война против Европы

Как писал УНИАН, Россия вбрасывает в западное информпространство массу фейковых новостей не только для того, чтобы ввести в заблуждение рядовых европейцев, но и чтобы перегрузить возможности западных журналистов проверить эти сообщения. Пророссийские субъекты целенаправленно забрасывают журналистов фейковыми новостями, проводя своеобразную "Операцию Перегрузки".

Также мы рассказывали, что в НАТО не знают как справиться с российскими гибридными атаками, чтобы не оставить их без ответа, но и не спровоцировать полномасштабный конфликт. Страны Балтии, Польша и Чехия выражают тревогу, что диверсии, а иногда и нападения на людей со смертельным исходом, вероятно спонсируемые Россией, представляют растущую угрозу для Европы и оборонного альянса.

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