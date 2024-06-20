Россияне начали серию гибридных провокаций, которые нельзя считать полноценным нападением.

Гибридная война России открывает второй фронт на восточной границе НАТО. Дестабилизирующие операции усилились в регионе Балтийского моря.

Как говорится в материале Bloomberg, 23 мая российские пограничники совершили провокацию в сумерках. Эстонцы среагировали, но поняли, что это был гибридный акт агрессии и сигнал странам Балтии.

Гибридные атаки РФ

Этот инцидент был занесен в отчеты как один из серии актов, направленных на спровоцирование и дестабилизацию стран Балтии, граничащих с РФ и Беларусью. Эти эпизоды, как правило, не дотягивают до классических атак, которые могли бы спровоцировать коллективный ответ НАТО, но стали более частыми после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины.

Видео дня

Эта реальность все больше превращает Балтийский регион во второй фронт в конфликте Запада с Москвой, пишет агентство.

"Россия сейчас ведет две войны. Одна - это кинетическая, обычная война в Украине. Другая - это гибридная война в Европе и на Западе с целью повлиять на тон публичного дискурса или каким-то образом пошатнуть наше ощущение безопасности", - заявил президент Финляндии Александер Стубб на внешнеполитическом форуме в Хельсинки 14 июня.

Отправка групп мигрантов на штурм границ; глушение сигналов GPS; вербовка преступников для мелких диверсий - часть расширяющегося репертуара действий россиян в отношении стран Балтии, а также Финляндии. Каждая нация имеет неспокойную историю отношений с Москвой, и все сейчас являются членами НАТО.

Они ответили планами укрепления и модернизации восточной границы за счет общих 3,5 миллиардов долларов и попросили включить гибридные атаки в повестку дня на саммите НАТО в Вашингтоне в следующем месяце. В РФ отказались комментировать свои гибридные атаки.

Только за последние несколько месяцев Финляндия и Швеция подверглись нарушениям воздушного пространства, нескольким коммерческим самолетам не удалось приземлиться в небольших аэропортах из-за помех глобальной системе позиционирования, а Польша задержала агентов РФ за вероятные диверсионные действия.

Напряжение растет

Российская граница в Нарве уже давно является точкой вспышки напряженности с Эстонией. В этом году Москва ограничила движение по пограничному мосту только для пешеходов. Эстония наблюдает за территорией на предмет активности беспилотников и разместила знаки, предупреждающие путешественников о попытках вербовки российской разведки.

С Москвой традиционно согласовано расположение навигационных знаков на реке, чтобы рыбацкие и прогулочные лодки случайно не зашли на территорию России, но с 2023 года Россия не давала согласия и не соглашалась с расположением примерно половины из 250 буев. Эстония требовала вернуть снятые знаки и заявила, что продолжит установку новых, если Россия не предоставит доказательств того, что расположение судоходного пути изменилось.

Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша имеют общую границу с Россией, которая простирается более чем на 2300 километров; добавьте 1250 километров, общих с Беларусью. Это длиннее, чем граница США и Мексики.

Со времен холодной войны 100-километровый коридор, разделяющий Польшу и Литву, известный как Сувалкский коридор, считался стратегическим препятствием в любом сценарии конфликта. Зажатая между Беларусью и вооруженным до зубов российским эксклавом Калининградом, эта территория, если ее разделить, перекроет наземный доступ стран Балтии к остальной Европе.

Эту уязвимость использовали, чтобы раздражать Литву. В марте белорусский диктатор Александр Лукашенко обнародовал план захвата Сувалкского коридора.

По мнению министра иностранных дел Литвы Габриелиуса Ландсбергиса, это не свидетельствует о неизбежной военной активности, а о том, что Россия "пытается распространить страх, неопределенность и сомнения относительно своих намерений в Балтийском море".

Страны ближайшего западного соседства с Россией в течение длительного времени были одними из самых агрессивных, когда оценивали намерения Москвы. Они отреагировали на войну в Украине, повысив оборонные бюджеты значительно выше целевого показателя НАТО в 2% ВВП и предприняли шаги к призыву.

Россия осудила как провокации решение Швеции, с которой она имеет общую морскую границу, и Финляндии стать членом НАТО. Каждая страна Балтии принимает передовые боевые группы НАТО, значительно усиливая передовое присутствие военного альянса у границы России.

"Сегодня войны не будет"

Все заинтересованные стороны вынуждены бороться с дезинформацией и влиять на операции на рекордных уровнях. По данным их спецслужб, Москва регулярно изображает страны Балтии разжигателями войны и русофобами, а также привлекла троллей и армию ботов для рассылки спама в социальных сетях с вредным содержанием. В то время как языковые ошибки в дезинформационных текстах раньше делали их относительно легкими для обнаружения, широкое появление искусственного интеллекта усложняет проблему.

Кремль пытался вербовать русскоязычные меньшинства в Эстонии и Латвии, чтобы посеять внутренние разногласия, в основном безуспешно. Тогда как в Польше основное внимание было сосредоточено на разжигании напряженности между местными жителями и большим количеством украинцев, которые искали убежища от войны.

Вооруженные силы Литвы вмешались с сообщением в социальных сетях, чтобы успокоить население в марте - "сегодня войны не будет" - после того, как к солдатам публично подошли и спросили, когда начнется конфликт и как к нему подготовиться.

Это часть более широкой схемы действий, направленных на то, чтобы посеять страх и тревогу, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Давайте не попадаться в ловушку российского запугивания", - сказала она.

Россия также пошла на низкие тактики, отправляя мигрантов в приграничные зоны, чтобы оказать давление на пограничный контроль и потенциально разжигать общественное недовольство.

В Финляндии, Латвии и Польше возводят барьеры, чтобы остановить потоки мигрантов, а Литва завершила строительство 500-километрового забора на границе с Беларусью. Только Варшава планирует инвестировать около 2,5 миллиардов долларов в укрепление границы, что защитит страну как от обычного вторжения танков, так и от кибервойны.

Европейские соседи России от Норвегии до Польши рассматривают возможность создания "стены беспилотников" для борьбы с российскими беспилотниками наблюдения, отслеживания миграции и препятствования контрабанде. Латвия и Литва планируют инвестировать в "армию беспилотников" в этом году в рамках усилий по увеличению производства местной оборонной промышленности, причем последняя теперь предлагает общественности курсы по управлению беспилотниками, как и обучение вождению.

Страны на передовой линии жалуются, что с таким количеством инвестиций жалуются, что им не приходится самостоятельно нести это бремя.

"Мы делаем работу за всех остальных. Это должен быть вопрос Европейского Союза", - заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Согласно отчету Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам в Хельсинки от 30 мая, стремясь ослабить Европу и дестабилизировать ее изнутри, Россия активнее, чем когда-либо, погружается в свой инструментарий гибридных операций. Хотя широкомасштабное выдворение агентов российской разведки со всего региона препятствует ее способности осуществлять такие атаки, официальные лица признают, что они, как правило, на шаг отстают от того, что придумывает Москва.

Это делает гибридную угрозу со стороны России повсеместной, по словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.

"В этом нет линии фронта. Вся Европа сейчас в состоянии войны", - сказала она.

Страны Балтии готовятся к обороне

Как писал УНИАН, Эстония, Латвия и Литва построят противомобильные оборонительные сооружения на границах с Россией и Беларусью. Министры обороны стран Балтии утвердили концепцию строительства и подписали соответствующее соглашение еще в январе. Целью этих сооружений является предотвращение военного конфликта в регионе.

Основу этой оборонительной линии будут составлять более 1000 бетонных бункеров. Только на российско-эстонской границе планируется построить 600 таких сооружений, стоимость которых оценивается в 60 миллионов евро. Поблизости также будут оборудованы склады с боеприпасами, а также дополнительные фортификации - противотанковые мины, рвы, брунзовая спираль и бетонные пирамиды, известные как "зубы дракона".

Утверждается, что проект планируют реализовать в максимально короткие сроки из-за опасений близкого нападения на страны Балтии.

Вас также могут заинтересовать новости: