Частично арсеналы Бундесвера опустели из-за поставок оружия Украине.

Недостача в вооружении Бундесвера не будет ликвидирована в ближайшее время.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет издание Tagesschau. Министр уточнил, что нынешние пробелы с вооружением Бундесвера не смогут быть полностью покрыты даже за семь лет, поэтому необходимо определить приоритеты.

Одним из таких приоритетов, по его словам, является защита восточного фланга НАТО. "Это создание полностью оснащенной дивизии к 2025 году и соответствующий вклад в Силы реагирования НАТО", - сказал министр.

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Он добавил, что поставки оружия Украине также привели к пробелам в вооружении Бундесвера.

"Бундесвер должен выполнять три задачи: национальная оборона и оборона альянса, а также международные кризисные операции. Это требует навыков, подкрепленных материальными средствами и личным составом", - подытожил он.

Помощь Германии Украине

С начала полномасштабного вторжения Германия помогает Украине. Правда сначала эта помощь поступала очень медленно и активизировалась только в последние несколько месяцев. Кроме оружия Германия также обучает украинских военных. Так, 20 февраля министр обороны Германии Борис Писториус посетил центр, где украинских военных обучают работе с немецкими танками Leopard 2A6 и БМП Marder.

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