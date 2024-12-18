В Кремле попытались представить убийство Кириллова как "неспровоцированный террористический акт", не как следствие войны в Украине.

Ликвидация главы российских войск ядерной, биологической и химической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова вызвала бурную реакцию в России.

Как пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW), в Кремле попытались представить убийство Кириллова как "неспровоцированный террористический акт", а не как следствие полномасштабного вторжения России на Украину.

Причиной ликвидации официальные российские спикеры назвали якобы "правдивые заявления" Кириллова о предполагаемом применении Украиной и НАТО химического и биологического оружия. Как отмечают аналитики, Кириллов заявлял о том, что США создали "биолаборатории" в Украине, и что Пентагон намеренно разрушил Каховскую гидроэлектростанцию ​​для распространения инфекционных заболеваний через насекомых. При этом утверждения о "биолабораториях" в Украине РФ использовала в качестве предлога для полномасштабного вторжения.

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Кроме того, российские пропагандисты требовали от Кремля принять ответные меры против Украины, и ликвидировать ее военно-политическое руководство.

В то же время один из блогеров отметил, что убийство Кириллова в очередной раз показало, что украинские силы способны проводить сложные операции, несмотря на российские успехи на передовой, и намекнул, что россиянам следует прекратить относиться к войне России в Украине как к войне на Донбассе.

"Один российский военкор заявил, что Россия не сможет выиграть эту войну, просто запустив неуправляемые авиабомбы и баллистические ракеты "Орешник" по Украине, и что России необходимо уничтожить украинское военно-политическое руководство, фактически подорвав недавние попытки Кремля представить "Орешник" как "новейшее мощное оружие" России", - пишут аналитики.

Ликвидация генерала Кириллова - что известно

На Рязанском проспекте в Москве утром 17 декабря произошел взрыв, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпова.

Источники УНИАН сообщили, что сделала это Служба безопасности Украины.

Примечательно, что за день до взрыва Служба безопасности объявила подозрение Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

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