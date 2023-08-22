Киев сейчас ведет переговоры с Парижем о поставках дальнобойных ракет и средств противовоздушной обороны.

Франция решила втрое нарастить темп изготовления и поставки Украине боеприпасов.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины во Франции Вадим Омельченко в интервью "Левому берегу".

"Есть постоянный, актуальный вопрос - поставка боеприпасов 155-го калибра. Франция взяла на себя обязательство поставлять эти снаряды в определенном ритме. Те, кто их производит, работают сейчас 24/7, профильные предприятия Франции перешли в чрезвычайный режим работы. И тут есть хорошая новость: французы решили нарастить темп изготовления и снабжения втрое. Это очень существенно", - сказал Омельченко.

Видео дня

Он подчеркнул, что Париж является ключевым союзником Украины, который во многих вопросах занимает роль лидера и координатора.

"Мало кто знает: Франция была одной из первых, кто дал нам оружие именно натовских образцов. Когда продолжалась дискуссия о предоставлении нам тяжелого наступательного оружия, именно Макрон первым после переговоров с президентом Зеленским произнес слово "танки". Франция стала инициатором и двигателем танковой коалиции", - заявил посол.

По словам Омельченко, если говорить о стратегических вещах, по которым сейчас ведутся переговоры с французами, то это дальнобойные ракеты и средства противовоздушной обороны. Еще одна актуальная потребность, отметил он, - запчасти, потому что все, что передали для ВСУ, усиленно эксплуатируется и изнашивается. Сейчас ведется работа над решением этой проблемы.

Дипломат также сообщил, что сейчас все ракеты SCALP, которые обещали предоставить французы в рамках первой партии, уже в Украине.

"Эта партия была испытательная, снаряды неплохо зарекомендовали себя. "Скальпы" будут, поставки будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок - их ритм, а здесь у французов все очень неплохо", - отметил Омельченко.

Он добавил, что "вообще если вы слышите от президента Зеленского или от президента Макрона заявление о том, что Франция приняла решение по просьбе украинской стороны предоставить нам какое-то вооружение, то знайте - оно уже в Украине и уже работает на фронте".

По словам Омельченко, представители Генштаба при президенте Франции настроены на удовлетворение потребностей Украины для нашей победы.

"Они не дают никаких оценок – удачное контрнаступление или нет. У них задействована разведка, которая, кстати, сотрудничает с украинской. Они все знают и все понимают. И сфокусированы на другом: на ритме и скорости оборонных поставок, на логистике. Они ведут себя так, как должны вести себя настоящие партнеры. У меня вообще было впечатление, что я попал в украинский Генштаб, потому что обсуждались конкретные рабочие вопросы. Там люди настроены на другое - на конкретный результат", - сказал Омельченко.

Военная помощь Франции Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, на саммите НАТО в Вильнюсе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его страна начнет поставки для Украины ракет большого радиуса действия.

В марте министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что его страна удвоит поставку Украине 155-мм снарядов.

В мае Париж подтвердил передачу Киеву бронемашин и легких танков.

Вас также могут заинтересовать новости: