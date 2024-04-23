Европа не будет делать передышку в своих усилиях по оказанию помощи Киеву после решения Палаты.

Одобренный Палатой представителей США пакет с помощью Украине будет побуждать страны ЕС оказывать более активную поддержку.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Politico. По ее словам, Европа не будет делать передышку в своих усилиях по оказанию помощи Киеву после решения Палаты. В этом контексте она вспомнила свой разговор с президентом США Джо Байденом накануне.

"Я сказала президенту Байдену, что это решение (Палаты представителей - УНИАН) поощрит Европу к дальнейшему усилению собственной военной поддержки Украины", - сказал фон дес Ляйен.

"Мы будем с Украиной столько, сколько потребуется, потому что это правильно. А также потому, что альтернатива поставила бы под угрозу нашу собственную свободу", - подчеркнула президент ЕК.

Кроме того, фон дер Ляйен приветствовала решение Палаты, которое, как ожидается, вскоре будет одобрено Сенатом и подписано Байденом, и назвала его поворотным моментом в войне, который поднимет дух украинцев после месяцев плохих новостей и поражений.

"Историческое двухпартийное решение Конгресса США будет иметь огромный психологический эффект и реально изменит ситуацию на поле боя", - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что "восстановленная поддержка поднимет боевой дух всей страны". Отдельно фон дер Ляйен отметила, что Европа также оказала "беспрецедентную" поддержку Киеву.

"На этой неделе Европейский Союз и его государства-члены уже предоставят Украине и украинцам в Европе помощь на сумму почти 100 миллиардов евро. И мы уже договорились о еще десятках миллиардов евро, которые поступят в последующие годы", - добавила президент ЕК.

Помощь США

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала предоставление военной помощи союзникам.

Еще до голосования в Пентагоне сказали, что готовятся оперативно отправить пакет вооружений для Украины в случае его поддержки Сенатом и президентом.

По данным СМИ, Белый дом готовится отправить Украине больший, чем обычно, пакет военной помощи. В него войдет артиллерия, средства противовоздушной обороны и бронетехника.

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