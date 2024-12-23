Глава МИД Чехии намекнул, что Фицо поехал ползать перед диктатором, чтобы тот дал дешевый газ.

Президент Литвы Гитанас Науседа и министр иностранных дел Чехии Ян Липавский раскритиковали словацкого премьер-министра Роберта Фицо за визит в Москву.

"Насколько дешева ваша любовь? Есть люди, которые приезжают в Россию с любовью и пьянеют от радости при встрече с военным преступником", - высказался Науседа в соцсети. Он намекнул, что его страна не кланялась перед Путиным из-за газа, а выбрала энергетическую независимость и реальные рыночные цены.

В свою очередь глава МИД Чехии Яе Липавский подчеркнул, что решение его страны отложить на неопределенное время межправительственные консультации со словацким правительством после визита Фицо к Путину выглядит еще более рассудительным шагом.

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"Именно чешское правительство обеспечило независимость от российских энергоносителей, чтобы нам не пришлось пресмыкаться перед массовым убийцей. И именно правительство Петра Фиалы решило отложить правительственные консультации, что с каждым шагом словацкого правительства становится все более расчетливым", - написал Липавский в соцсети.

Напомним, встречу словацкого премьер-министра Роберта Фицо с российским диктатором Владимиром Путиным раскритиковали в самой Словакии.

Визит Фицо к Путину

22 декабря Роберт Фицо посетил Москву для встречи с российским диктатором Путиным. В соцсети Фицо написал, что якобы заранее предупредил лидеров ЕС о своем визите в Кремль и пытался оправдать его нежеланием Украины продолжать транзит российского газа.

После встречи с властелином Кремля Фицо сказал: "В длительной беседе с Путиным мы обменялись мнениями по поводу происходящего в Украине, о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и об отношениях между Словакией и РФ".

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