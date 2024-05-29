Венгрия с 1 июля займет пост председателя Совета ЕС.

Европейский Союз хочет, чтобы переговоры о вступлении Украины состоялись до 1 июля – даты, когда Венгрия займет пост председателя Совета ЕС. Как пишет Politico, бельгийское председательство стремится к тому, чтобы переговоры начались на Совете по общим вопросам, встрече министров по делам ЕС, 25 июня, сообщил один из чиновников.

"Хотя в последнем докладе Комиссии по Украине были отмечены некоторые реформы, которые Киеву еще предстоит провести до начала переговоров, чиновники говорят, что Украина уже сделала большую часть домашней работы. Это включает в себя реформы по защите этнических и языковых меньшинств, как рекомендовала Венецианская комиссия", - отмечает издание.

В ЕС не желают ждать еще одного отчета, чтобы подтвердить прогресс Украины в письменном виде, опасаясь, что комиссар по вопросам расширения, венгр Оливер Варгеи, может затянуть процесс.

Видео дня

29 мая представители 27 правительств ЕС обсуждают рамочный проект переговоров о присоединении Украины и Молдовы к Евросоюзу. Однако дипломаты не ожидают заключения сделки сегодня, учитывая, сколько сложных технических вопросов предстоит решить.

"Идея состоит в том, чтобы начать обсуждение на уровне послов таких деликатных вопросов, как права меньшинств, которые являются ключевыми для Венгрии, чтобы достичь соглашения в ближайшие недели. Дипломаты ЕС надеются, что Будапешт удастся убедить решить этот вопрос до того, как Венгрия примет председательство в Совете 1 июля", - подчеркивает Politico.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Как отмечала в марте вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, между Украиной и европейскими странами была достигнута "джентельменская договоренность" об утверждении старта переговоров о вступлении Украины в ЕС в июне.

По словам Владимира Зеленского, Украина уже вплотную приблизилась к началу переговоров о вступлении в ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: