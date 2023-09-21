Зеленский на заседании Совбеза ООН выступил за лишение России права вето.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок скептически оценила идею президента Украины Владимира Зеленского отозвать у России право вето в Совбезе ООН, сообщает издание Мегкиг.

В то же время Бербок раскритиковала Россию за злоупотребление правом вето в связи с жестокой войной в Украине.

"Вот почему реформа важна как никогда. Но нужно быть реалистом: это произойдет не завтра", - сказала она.

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В то же время Бербок дала понять, что Германия продолжает стремиться к постоянному месту в Совете Безопасности ООН. "Мы также можем представить себя постоянным участником", - сказала она. О поддержке этой идеи также высказывался и президент Зеленский.

Сейчас в состав Совбеза ООН с правом вето на все решения входят США, Китай, Россия, Великобритания и Франция.

Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил, что организация нуждается в реформе

Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН заявил, что ООН неспособна противостоять российской агрессии и само право вето России загнало организацию в тупик.

Он отметил, что ключевой реформой ООН должно стать применение право вето, ведь "вето не должно служить оружием для тех, кто одержим ненавистью и войной".

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