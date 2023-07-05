Пресс-секретарь Путина говорит, что такого разговора у лидеров не было.

В Кремле назвали "выдумкой" информацию Financial Times о том, что лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег диктатора Владимира Путина от применения ядерного оружия в Украине.

"Нет, я не могу это подтвердить. По итогам этого важного визита (Си Цзиньпина в Москву - УНИАН) было предоставлено немало информации. Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам документах. А все остальное является выдумками", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует "Дождь".

Позиция Китая в отношении Война в Украине

Пекин выступает за территориальную целостность Украины, но придерживается нейтралитета, комментируя войну.

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Как стало известно СМИ, спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй во время своего визита в Киев в середине мая не поверил, что ЗРК Patriot сбили российские "Кинжалы".

В то же время, Китай хочет установить более тесные связи с Россией в военной сфере. В частности, проводить регулярные совместные военные учения флота.

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