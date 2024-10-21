Российский посол обвинил Зеленского и его партнеров в том, что война в Украине продолжается.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин обвинил власти Соединенного Королевства в том, что они "ведут войну" против России. Он заявил, что президент Владимир Зеленский и его союзники "не хотят мира", передает BBC.

В интервью изданию BBC Келин высказался о войне в Украине и о том, как он к этому относится. По его словам, Зеленский не хочет вести переговоры с РФ, а его партнеры продолжают поддерживать страну оружием и ресурсами, что приводит к еще большей эскалации.

Посол РФ в Великобритании считает, что Украина продолжит терять больше территорий, пока не согласится на переговоры. "Зеленский продолжает просить больше помощи от НАТО и ЕС, но не говорит о переговорах", - добавил Келин.

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Помимио этого российский посол сказал, что Россия живет "абсолютно нормальной жизнью", несмотря на войну против Украины. Тем не менее даже в Министерстве финансов РФ признались, что военный конфликт сильно ударил по их экономике.

У Келина спросили, какого ему спать по ночам, зная что на войне погибают украинские и российские солдаты. Он ответил:

"Война никому не нравится, но она прекратится, если Запад перестанет поставлять оружие в Украину".

Также посол отметил, что и Россия не согласна идти на уступки Украине. Он подчеркнул, что РФ не собирается прекращать войну, пока не будут удовлетворены ее требования.

Другие заявления посла РФ в Великобритании

До начала полномасштабной войны российский дипломат говорил, что РФ не собирается вторгаться в Украину. Позже он сказал, что якобы не знал о планах руководства страны.

Летом 2023 года он заявлял, что война в Украине затянется, если Великобритания продолжит оказывать ей поддержку. Тогда он добавил, что РФ нельзя победить.

Помимо этого посол рассказывал, почему его сын не воюет в Украине. По его словам, причина в том, что у него есть собственная семья.

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