Среди стран ЕС они - единственные с такой позицией, среди стран НАТО - компанию им составила Турция.

Венгрия и Словакия отказались подписать международную декларацию с осуждением поставок оружия из КНДР в Россию из-за того, что им "не предоставили доказательства" этого.

Как пишет венгерское издание 444, двух депутатов парламента заинтересовало, почему правительство Венгрии не присоединилось к совместному заявлению стран Запада с осуждением поставок корейского оружия агрессору. Резолюцию еще в начале января обнародовал Государственный департамент США, к ней присоединились около 50 стран мира, включая государства ЕС, Великобританию, Израиль, Японию и даже Албанию и Северную Македонию. Однако в списке отсутствовали Словакия и Венгрия.

"Это странно и неожиданно, поскольку правительство Венгрии категорически против любых поставок оружия в российско-украинской войне. Поскольку причины нашего отсутствия неизвестны, просим сообщить о них. Венгерское правительство осуждает только поставки оружия с Запада или также и с Востока?" - спросил оппозиционный депутат Петер Унгар.

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Хотя о применении Россией северокорейских ракет официально заявлял Белый дом и органы прокуратуры Украины, в венгерском правительстве заявили, что им этого мало в качестве доказательств.

"Поскольку нам не было предоставлено никаких доказательств, у нас не было возможности проверить действительность утверждений, содержащихся в заявлении", — ответил представитель венгерского МИД Петер Штарай.

Он отметил что в этом вопросе "позиции Венгрии и Словакии полностью совпадают". Словацкий МИД тоже отказался подписывать декларацию, ссылаясь на якобы отсутствие доказательств использования корейского оружия россиянами.

Россия использует ракеты из КНДР для ударов по Украине

Как писал УНИАН, 4 января спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил озвученную в СМИ информацию, что Россия начала использовать ракеты северо-корейского производства. На тот момент россияне совершили 2 атаки с их использованием – 29 декабря и 2 января.

11 января генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что изучение обломков ракет, которыми Россия обстреляла Харьков 2 января, подтвердило их северо-корейское происхождение.

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