Такое решение принято для обеспечения безопасности путешественников.

Литва с 25 мая запрещает прибытие в страну и отправление из Литвы самолетов, маршрут которых проходит через Беларусь.

Соответствующее решение приняло правительство страны сегодня, 24 мая, сообщает Delfi.

Отмечается, что запрет вступает в силу в 00:00 25 мая 2021 года.

Читайте такжеСтало известно, как ЕС может наказать Беларусь за инцидент с самолетом Ryanair

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, такое решение предлагается для безопасности путешественников.

"Что касается полетов в Литву и из Литвы через воздушное пространство Беларуси, несмотря на то, что некоторые авиакомпании сами решили отменить такие полеты, ради безопасности путешественников предложено принять соответствующее решение правительства", - сказала Шимоните.

Министр транспорта и сообщения Марюс Скуодис добавил, что это означает запрет на выполнение рейсов в Литву через Беларусь.

"Любые полеты в Литву и из нее через Беларусь запрещены... Это не означает запрет на полеты, это значит, что авиакомпании должны выбирать другой маршрут", - сказал Скуодис.

Он уточнил, что запрет коснется 10 направлений.

"Правительство решило принять такое решение - запретить полеты над Беларусью. Наши данные показали, что это коснется 26 рейсов в сутки (...) Это все полеты на юг - Турция, те же Афины", - сказал министр.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске: детали

23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель оппозиционного Телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич.

Самолет вернули в Минск по команде белорусских диспетчеров из-за сообщения о минировании, несмотря на то, что расстояние до Вильнюса было значительно меньше. После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. Протасевичу на родине грозит смертная казнь.

Это событие вызвало резкую реакцию мира. ЕС предупредил Беларусь о последствиях из-за посаженного в Минске самолета и планирует обсудить этот вопрос на уровне руководителей блока.

Авиакомпания Ryanair в заявлении уже после приземления самолета в Вильнюсе не упомянула ключевые обстоятельства инцидента и заявила, что лететь в Минск было ближе, чем в Вильнюс, что не соответствует действительности.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий