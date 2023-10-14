Министр торговли Австралии Дон Фаррелл и комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис намерены провести переговоры.

Австралия и Европейский Союз планируют провести переговоры по соглашению о свободной торговле в кулуарах встречи "Большой семерки" в Осаке в этом месяце.

Как сообщает Bloomberg, министр торговли Австралии Дон Фаррелл и комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис намерены провести переговоры с глазу на глаз в Японии в попытке выйти из июльского тупика, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл.

Обе стороны указывают, что это может быть последним шансом на какое-то время заключить сделку. Встреча министров торговли стран "Большой семерки" пройдет в Осаке 28-29 октября.

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Это предложение является частью усилий ЕС по заключению сделок с партнерами-единомышленниками, чтобы диверсифицировать доступ к критически важным материалам.

Обе стороны были осторожны в отношении вероятности заключения сделки: Фаррелл заявил Bloomberg, что ему нужно будет увидеть новое предложение от своих европейских коллег.

"Наша позиция не изменилась. Для заключения сделки Австралии необходим новый коммерчески значимый сельскохозяйственный доступ для ряда продуктов на европейские рынки", - заявил Фаррелл в своем заявлении.

Переговоры между ЕС и Автралией

Фаррелл отказался от переговоров по соглашению о свободной торговле в Брюсселе в июле. Австралийский министр заявил, что в то время ЕС не предлагал достаточных уступок по экспортным квотам на австралийскую сельскохозяйственную продукцию, включая говядину, баранину и сахар.

Переговоры между Австралией и ЕС о сделке ведутся уже более пяти лет. ЕС является третьим по величине торговым партнером Австралии как блока и вторым по величине источником иностранных инвестиций.

И Австралия, и ЕС достигли широкого соглашения по ряду элементов соглашения о свободной торговле, но окончательные переговоры оказались трудными. Австралия хочет увеличить квоты на экспорт сельскохозяйственной продукции в ЕС, в то время как Европа настаивает на отмене географических индикаторов для таких продуктов, как бри и просекко.

Переговоры о свободной торговле с разными странами

В 2022 году сообщалось о том, что Украина денонсирует Договор о свободной торговле с СНГ.

В феврале 2022 года Украина и Турция подписали соглашение о зоне свободной торговли.

Украина и Северная Македония расширяют зону свободной торговли.

В апреле 2023 года сообщалось о том, что Индия и Россия ведут переговоры о свободной торговле. За последний год импорт между странами увеличился почти в четыре раза.

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