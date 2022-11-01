Есть много инструментов, которые работают для украинских производителей и нет никакой надобности принимать участие в русо-центричному договоре, отметила Пидласа.

Кабинет Министров Украины начал подготовку законопроекта о денонсации Договора о зоне свободной торговли СНГ от 18 октября 2011 года.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа после встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Инициировала вопрос о денонсации Договора о зоне свободной торговли с СНГ. Пришло время деколонизировать нашу торговлю. У нас есть двусторонние соглашения о свободной торговле со всеми странами-участницами СНГ, Соглашение о свободной торговле ГУАМ, с Грузией и Молдовой мы применяем также и региональную конвенцию пан-евро-мед. Есть много инструментов, которые работают для украинских производителей и нет никакой надобности принимать участие в русо-центричному договоре, где Россия навязывает свои правила и применяет право силы", - подчеркнула Роксолана Пидласа.

Видео дня

Как отметила народный депутат, кроме России, на торговлю с которой наложено эмбарго, сторонами Договора также являются Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Туркменистан. Узбекистан применяет договор на отдельно определенных условиях.

В ближайшее время в рамках подготовки к денонсации парламент совместно с правительством проведет работу над осовремениванием двусторонних соглашений со странами Центральной Азии, а также завершит ратификацию Соглашения о признании сертификатов происхождения с Молдовой и Протокола о правилах происхождения ГУАМ.