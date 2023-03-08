Однажды эта Директива уже была продлена.

Европейская комиссия готова продлить срок действия временной защиты украинцев на территории ЕС до 2025-го года. Как сообщается в коммюнике Еврокомиссии, этот шаг будет сделан, если появится такая необходимость.

Впервые Директива о временной защите была введена 4 марта 2022-го года сроком на 12 месяцев. С тех пор ее однажды продлили еще на год.

"Европейский Союз готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Защита уже была продлена до марта 2024 года и может быть продлена до 2025 года", - передает обращение "Европейская правда".

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Все, кто получил временную защиту, имеют право на здравоохранение, доступ к рынку труда, образование и жилье. Всего около четырех миллионов украинских беженцев от войны с Россией оформили защиту, из них три миллиона – в первой половине 2022-го года.

Также для обеспечения получения доступа к правам после завершения максимальной продолжительности защиты ЕС будет применить координированный подход к украинцам. Кроме этого союз будет поддерживать тех, которые хотят вернуться на родину.

Украинские беженцы в Европе: что известно из актуального

В Испании задержали банду, которая грабила украинских беженцев. Среди 10-ти подозреваемых оказались как граждане РФ, так и Украины.

Германия заявила о спасение украинскими беженцами тамошнего рынка труда. Они помогли побороть нехватку кадров.

Треть украинских беженцев хочет вернуться из Европы домой после завершения войны. Такое же количество уже нашло работу в странах, которые предоставили им временную защиту.

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