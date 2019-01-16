Послы ЕС согласовали введение санкций против ГРУшников "Петрова" и "Боширова" - журналист

Санкции будут одобрены Евросоюзом в понедельник.

Послы стран Европейского Союза согласовали введение санкций против четырех офицеров ГРУ России.

Об этом написал журналист Рикард Йозвяк на странице в Twitter.

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По его словам, среди них есть также Александр Мишкин ("Александр Петров") и Анатолий Чепига ("Руслан Боширов"), которые причастны к отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.

"Сегодня послы ЕС договорились о санкциях против четырех офицеров ГРУ, в том числе двух "туристов" в Солсбери. Санкции будут одобрены ЕС в понедельник и будут первыми санкциями, введенными по новому санкционному режиму о химическом оружии", - сказано в сообщении.

EU ambs have today agreed to sanction 4 GRU officers, including the two #Salisbury "tourists". 5 ppl from #Syria will also be listed. the sanctions will be approved by EU for mins on Mon & are the first under the new chemical weapons sanctions regime. #Russia#Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 16, 2019

Ранее УНИАН сообщал, что Министерство финансов США добавило в санкционные списки 18 человек и четыре компании из России. В списках оказались сотрудники ГРУ Александр Мишкин ("Александр Петров") и Анатолий Чепига ("Руслан Боширов"), подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля.