Швеция также скоро вступит в НАТО и планирует приобрести новое поколение подводных лодок в Балтийском море, которые помогут защитить инфраструктуру морского дна.

Финляндия инвестирует средства в электрификацию железной дороги, которая позволит НАТО получить доступ к границе с Россией и поможет сдержать возможную военную кампанию Москвы.

Помимо этого, Финляндия увеличивает свой военный потенциал: истребители, подводные лодки и артиллерийские полигоны, пишет Reuters.

Швеция также скоро вступит в НАТО и планирует приобрести новое поколение подводных лодок в Балтийском море, которые помогут защитить инфраструктуру морского дна. В случае военного конфликта РФ с НАТО, главной задачей флота будет контроль над Баренцевым морем и обслуживание кораблей, доставляющих подкрепления из Северной Америки в Европу.

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Однако, по оценкам института Пауккунена, западные вооруженные силы в Арктике отстают от России примерно на 10 лет в военном отношении.

Подготовка Финляндии к возможной войне с РФ

Финляндия может пересмотреть соглашение о демилитаризации Аландских островов в связи со сменой правительства, вступлением в НАТО и продолжающейся войной в Украине.

Как пишет Politico, острова расположены на стратегически важных путях Балтийского моря, которые на протяжении всей истории привлекали внимание близлежащих стран. Однако некоторые финские политики хотят отказаться от такого подхода, поскольку обеспокоены тем, что российское правительство, спустя месяцы после нападения на Украину, может обратить свое внимание и на беззащитные Аландские острова.

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